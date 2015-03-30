金价走低 因美元走强和叶伦称可能在今年升息

路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周一下跌超过1%，为逾三周来最大单日跌幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)在今年开始升息的可能性不断增加，推动美元走强。

美联储主席叶伦在周五晚些时候表示，鉴于美国经济状况持续改善，联储“可能有充分的理据在今年晚些时候”升息。

自金融危机后，黄金一直因各国央行的宽松货币政策而受益。

现货金今日一度回落1.4%，至一周低位1,182.05美元，后小幅缩减跌幅， 1833 GMT，下跌1.1%，报每盎司1,198美元。

美国4月期金收跌1.3%，报每盎司1,184.80美元。

美联储一旦升息，将削弱黄金的避险需求。

“下档方面，初始支撑位在1,182美元，之后一路下行直至1,143美元，”德意志交易所旗下MNI的高级分析师Tony Walters说。

月底和季度末卖盘拖累金市走低，3月黄金可能连续第二个月走低，本季可能连跌第二季。

全球股市急升，中国股市触及七年高位。

美国周五公布非农就业报告将是本周的重大事件，如果数据强劲，可能导致投资者预计美联储可能较预期提前开始收紧政策。

但分析师认同，美联储升息的步伐不会很激进，很多人预计联储将在9月，而非稍早前预期的6月，首次升息。

现货钯金下跌1.4%，报每盎司739.30美元，盘中急跌2.3%，至2014年2月来最低721.98美元，交易商指因技术性卖盘。

现货银跌1.5%，报每盎司16.95美元。现货铂金回落1.7%，报每盎司1,135.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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