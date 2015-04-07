金价从七周高位回落 因美元反弹

路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周二小跌，因美元反弹和全球股市上扬，但美国升息时机的不确定性使金价仍接近1,200美元之上的七周高位。

金价周一触及2月17日以来最高1,224.10美元，受助于美元走软。

“看到涨势消退看涨人士感到十分沮丧，动能买盘多数情况下被视为卖出的机会，”黄金经纪商Sharps Pixley的首席执行长Ross Norman表示。

1824 GMT，现货金XAU=下跌0.5%，报每盎司1,208.55美元。美国6月期金GCcv1下跌0.7%，收报每盎司1,210.60美元。

美元指数US10YT=RR上扬0.8%，受助于美国公债收益率上升。全球股市也走高，因投资者连续第二天买入风险较高资产，削弱黄金对冲风险的吸引力。

黄金后市表现可能仍将取决于美元走势，以及美国升息的预期，ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说。

纽约联储总裁杜德利周一晚些时候称，美国升息的时机仍不明朗。但周二明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则认为应该等到明年下半年再开始升息。

在目前的价格水平，亚洲实货需求仍然不振。

上海金交所实货黄金较全球市场现货金基准溢价不到1美元，上周为约2-3美元。

现货银XAG=回落1.1%，报每盎司16.79美元。现货铂金XPT=回落0.4%，报每盎司1,168.98美元。现货钯金XPD=持平在每盎司767.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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