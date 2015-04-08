金价失守1,200美元 因美联储会议记录暗示可能在6月升息

美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约/伦敦4月8日 - 金价周三延续跌势，跌至每盎司1,200美元以下，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录暗示联储可能最早在6月升息，导致美元走强。
美联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。
1834 GMT，现货金XAU=下跌0.8%，报每盎司1,199.30美元。
美国6月期金GCcv1收跌7.50美元，或0.6%，报每盎司1,203.10美元。市场在美联储会议记录公布前收市。
“可能美国联邦公开市场委员会(FOMC)升息立场略强于预期，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部董事Tai Wong说。
“现在贵金属前景蒙阴，黄金和白银已悉数回吐了非农就业报告带动的涨幅。”
在美联储会议记录公布后，美元指数.DXY上涨，最新升0.2%。美元走高，打压黄金价格。
美联储公布会议记录后，美国三大股指转至平盘之上，交投震荡。
现货银XAG=大跌2.3%，报每盎司16.42美元。现货铂金XPT=下滑1%，报每盎司1,159.50美元。现货钯金XPD=劲跌1.8%，报每盎司753美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole