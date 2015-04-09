金价因美元走强回落 联储官员讲话使市场预期仍可能在6月升息

路透纽约/伦敦4月9日 - 金价周四连跌第三日，因尽管近期经济数据欠佳，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话使市场预期仍可能在年内升息，令美元上涨。

纽约联储总裁杜德利和联储理事鲍威尔周三的讲话暗示，首次升息的时间可能早于很多人目前的预期，首次升息后，联储将以缓慢的步伐上调利率。

周三发布的美联储3月会议记录显示，决策者为6月升息敞开了大门。

联储官员的讲话和会议记录发表后，现货金XAU=跌至1,200美元之下， 1839 GMT，回落0.7%，报每盎司1,193.96美元。

美国6月期金GCcv1下跌9.50美元，或0.8%，收报每盎司1,193.60美元。

“金市的资金流向基调负面，这对市场非常不利，”商品投资公司LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示

O'Neill指出，基金买兴下降，实货需求减少。

上周五美国就业数据公布后，金价在周一触及七周高位1,224.10美元，目前金价从该水平回落了2.5%。

Julius Baer的分析师Carsten Menke称，“黄金的长期趋势仍将是下行，因美国利率最终将被上调。”

联储升息将削弱对诸如黄金等无息资产的需求。

美元指数.DXY上扬1.2%，触及三周高位，因投资者再度押注联储将在今年升息。

最大黄金消费国印度的需求看似增强，但第二大消费国中国的买兴仍然疲弱，上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价为约1美元，稍早曾一度出现贴水。

现货银XAG=跌1.6%，报每盎司16.18美元。现货铂金XPT=下挫1.1%，报每盎司1,151.50美元。现货钯金XPD=上扬0.6%，报每盎司759.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。