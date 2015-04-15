版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 16日 星期四 07:34 BJT

金价升穿每盎司1,200美元 因美元转跌

路透纽约/伦敦4月15日 - 金价周三上扬1%，升穿1,200美元，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元尾盘转跌，但美股和欧股走强限制了黄金的升势。

现货金XAU=由跌转升，一度升多达1%，至日高1,204.60美元，1842GMT，升0.8%，报1,203.10美元，在50日移动均线切入位约1,198美元上方扩大升势。

美国6月期金GCcv1收高8.70美元或0.7%，报每盎司1,201.30美元。

“尾盘反弹看来是由美元指数回落带动的，” 汇控证券贵金属分析师Howard Wen称。

美元指数.DXY回吐稍早升幅，最终转跌，因此前数据显示，美国3月工业生产下滑0.6%。

“美元回撤主要是因美国经济数据疲弱...只要美国经济数据不佳，美联储提前，而不是推迟升息的可能性就会降低，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

欧洲央行表示，预计欧元区经济复苏将扩大和增强，并排除了下调存款利率的可能性后，美元兑欧元也走软。

中国国家统计局周三公布，2015年一季度GDP同比增长7%，增速创出六年新低。中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。

现货银XAG=上扬1.5%，报每盎司16.35美元，现货铂金XPT=升0.7%，报每盎司1,159.00美元。现货钯金XPD=大涨1.1%，报每盎司768.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐