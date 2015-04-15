金价升穿每盎司1,200美元 因美元转跌

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦4月15日 - 金价周三上扬1%，升穿1,200美元，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元尾盘转跌，但美股和欧股走强限制了黄金的升势。
现货金XAU=由跌转升，一度升多达1%，至日高1,204.60美元，1842GMT，升0.8%，报1,203.10美元，在50日移动均线切入位约1,198美元上方扩大升势。
美国6月期金GCcv1收高8.70美元或0.7%，报每盎司1,201.30美元。
“尾盘反弹看来是由美元指数回落带动的，” 汇控证券贵金属分析师Howard Wen称。
美元指数.DXY回吐稍早升幅，最终转跌，因此前数据显示，美国3月工业生产下滑0.6%。
“美元回撤主要是因美国经济数据疲弱...只要美国经济数据不佳，美联储提前，而不是推迟升息的可能性就会降低，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。
欧洲央行表示，预计欧元区经济复苏将扩大和增强，并排除了下调存款利率的可能性后，美元兑欧元也走软。
中国国家统计局周三公布，2015年一季度GDP同比增长7%，增速创出六年新低。中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。
现货银XAG=上扬1.5%，报每盎司16.35美元，现货铂金XPT=升0.7%，报每盎司1,159.00美元。现货钯金XPD=大涨1.1%，报每盎司768.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)