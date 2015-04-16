金价在1,200美元附近持稳 因美元延续跌势

路透纽约/伦敦4月16日 - 金价周四在1,200美元附近持稳，因美元延续跌势而缩减跌幅，而实货黄金需求疲弱令市场压力加重，但对美联储升息时机的不确定性支撑金价。

1826 GMT，现货金XAU=微跌0.05%，报1,200.66美元，盘中在1,194.56-1,209.10美元之间交投。

美国6月期金GCcv1收低3.30美元，报每盎司1,998美元。

在美联储副主席费舍尔表示，有迹象显示美国通胀正向联储目标靠拢，重申联储可能在今年升息的观点后，金价延续盘中跌势。

RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“技术面来看，金价短期内要突破1,210美元才能确定升势。”

不过交易员表示，由于黄金实货需求仍疲弱，金价未能大举突破1,200美元。

美元指数.DXY连跌三日。

美国公布的3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。劳工部公布上周初请失业金人数也意外增加。[nL4S0XD5DS]

分析师表示，金市交易员仍关注美国数据，寻找升息时机的线索。

现货银XAG=微升0.06%，报每盎司16.30美元，现货铂金XPT=升0.1%，报每盎司1,158.49美元。现货钯金XPD=大涨1.4%，报每盎司778.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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