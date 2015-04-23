金价从三周低位反弹 因美国数据拖累美元走软

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月23日 - 金价在昨日录得逾一个月来最大单日跌幅后周四从三周低位反弹，因美国数据弱于预期拖累美元走软。
1831 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,197.35美元，盘中触及4月1日以来最低1,183.65美元。
商品市场周四全线上扬，油价触及年内最高水平。汤森路透/Core Commodity CRB指数攀升超过1%。
美国6月期金收涨0.6%，报每盎司1,194.30美元。
今日公布的数据显示，美国上周初请失业金人口连续第三周增加，美元上行乏力。
另外，美国4月制造业增长放缓的幅度超过预期，3月新屋销售录得逾一年半以来最大月度跌幅。
“我们对美元受弱于预期的楼市数据拖累走软作出反应，”汇丰驻纽约的贵金属分析师Howard Wen表示。
市场焦点预计将转向本月稍后举行的美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议，交易商将从中寻找升息时机的更明确线索。
市场还关注希腊债务危机的发展。
欧元区和希腊官员表示，希腊可以凑齐足够的现金，履行6月之前的偿债义务，在希腊和债权人达成协议以获得更多援助资金的希望减弱之际，这缓解了希腊可能即将违约的担忧。
现货银上扬0.8%，报每盎司15.90美元，收复周三触及一个月低位后录得的大部分跌幅。现货铂金小涨0.4%，报每盎司1,134.25美元。现货钯金劲扬2%，报每盎司768.75美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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