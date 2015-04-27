金价受空头回补带动升穿1,200美元 市场聚焦美联储会议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周一跳升逾2%，升穿1,200美元，势将创1月来最大单日升幅，因涨势促使一些交易员匆忙回补空头，且5月选择权到期引发进一步买盘。
银价走势更为波动，劲升5%，也势将创1月来最大单日涨幅，受金市走势支撑。
1856 GMT，现货金XAU=大涨2.1%，报每盎司1,203.30美元，远高于上一交易日触及的五周低点。
美国6月期金GCcv1收高2.4%，报每盎司1,203.20美元。
“金价被大幅低估，市场在1,200美元关口附近经历了一段长时间的盘整，”GoldCore金市交易研究主管Mark O'Byrne表示，他称突破1,200美元水准刺激了更多的技术性买盘。
O'Byrne指出，今日升势背后有诸多因素，但空头回补可能是主要原因。
交易商表示，选择权相关买盘也带动金价，美国5月选择权GC1200E5在今日收盘时到期，执行价在1,200美元的未平仓合约相对较多。
forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在报告中指出，美元指数.DXY跌至三周低点，可能迫使那些“犹豫不决的空头”出脱空头仓位。
投资人将焦点转向美联储周三将宣布的货币政策声明，以寻找升息时机的线索。
现货银XAG=大涨4.4%，报每盎司16.38美元，现货铂金XPT=升2%，报每盎司1,144.85美元。现货钯金XPD=升1.1%，报每盎司778.80美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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