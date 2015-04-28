金价上扬1% 因美国数据拖累美元走软

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周二上扬1%，因令人失望的美国数据重创美元，并损及美国联邦储备委员会(FED/美联储)会在本周政策会议上暗示有意在未来数月升息的预期。
现货金XAU=盘中攀升1.1%，至三周高位1,215美元，之前公布的数据显示，美国4月消费者信心指数跌至12月以来最低。
1842 GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,212.13美元，周一涨幅为2%。美国6月期金GCcv1收涨10.70美元，报每盎司1,213.90美元。
美元下跌0.8%，至八周低位，因美国消费信心数据意外疲弱。交易商称，这支撑了金价。
近期的部分数据暗示，“美联储会等待更长时间再升息，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“市场人士别无选择，只能买入黄金。”
Tesfaye说，技术面因素越发正面也吸引买家入市，1,124美元是下一个目标位。
近期疲弱的经济数据促使市场预期，美联储可能按兵不动直至今年晚些时候。
美联储将在周三结束两天会议后发布政策声明。
实货市场，随着价格逼近1,200美元的关键水平，对黄金的需求萎缩。
周二公布的数据显示，中国3月从香港的黄金进口降至七个月低位。
其他贵金属方面，现货银XAG=攀升1.5%，报每盎司16.60美元，昨日急升4.3%，受助于金价涨势。
现货铂金XPT=上扬0.4%，报每盎司1,153美元，周一跳升2.3%。现货钯金XPD=上扬0.1%，报每盎司778.50美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。