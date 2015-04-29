金价走低 因美联储并未排除年内升息的可能性

路透纽约/伦敦4月29日 - 金价周三走低，延续昨日的跌势，之前美国联邦储备理委员会(FED/美联储)暗示将采取在每次会议上酌情考虑是否升息的做法。

美联储周三在结束两日会议后发布的声明中指出，美国就业市场和总体经济表现疲弱，暗示联储在推进其年内升息计划的过程中遇阻。

美联储声明发表后，现货金XAU=跌至日低1,201.13美元，1903 GMT，下跌0.6%，报每盎司1,204.70美元。现货金在过去两日上扬近3%，周二触及三周高位1,215美元。

美国6月期金GCcv1收跌3.90美元， 报每盎司1,210.00美元。

“市场对声明的解读为，尽管近期经济成长和就业数据疲弱，但美联储并未大幅调整其升息时间框架，”BMO Capital Markets驻纽约的金属交易部董事Tai Wong表示。

“市场认为美联储并未过度强调冬季成长放缓和低迷的3月就业数据。”

尽管很多交易员已降低了对6月升息的预期，但美联储声明并未排除9月升息的可能性。

联储声明公布后，美元指数.DXY缩减跌幅，之前大跌，触及两个月低位。

金价近期上扬削弱了亚洲的实货需求。

全球第二大黄金消费国中国的黄金较全球现货金基准溢价周三回落至约1美元，之前一日为2-3美元。

现货银XAG=跌0.3%，报每盎司16.54美元。现货铂金XPT=回落0.2%，报每盎司1,150.49美元。现货钯金XPD=下挫0.5%，报每盎司779.75美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。