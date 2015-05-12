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国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 07:20 BJT

美元和股市下挫带动黄金上涨1% 关注公债收益率

路透纽约/伦敦5月12日 - 金价周二上升最多1%，受助于全球债市遭抛售令美元和欧洲股市走低，但实质收益率上扬抑制黄金留守在每盎司1,200美元以下。

现货金盘中触及每盎司1,196.60美元的日内高位，在1900GMT，上涨0.8%，报每盎司1,193.35美元。

美国6月期金收涨9.40美元，报每盎司1,192.40美元。

美元指数.DXY下滑0.5%，扶助支撑金价。美国10年期公债收益率升至六个月高位，报2.3%以上。

欧洲股市大跌，扶助金价。

“今日美元走弱、股市下跌而公债收益率上升，两个利好因素盖过一个不利因素，金市因此上涨，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

投资者也关注希腊情况。希腊央行一名官员表示，希腊用光了一个国际货币基金组织(IMF)的紧急帐户资金，以支付给IMF到期的7.5亿欧元款项。此举虽然让希腊免于违约，但凸显出希腊财务严峻程度。

现货银上涨1.6%，报每盎司16.55美元。现货铂金涨0.7%，报每盎司1,128.99美元。现货钯金上扬0.9%，报每盎司784.60美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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