金价触及三个月高位 因美国数据缓和升息忧虑

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透纽约/伦敦5月14日 - 金价周四触及三个月高位，因新一批美国经济数据良莠不齐，令市场推迟对美国升息时间的预期，美元因此下跌。
现货金XAU=升至2月17日来最高，报1,227.04美元，在1828 GMT，现货金上涨0.5%，报1,221.43美元。
美国6月期金GCcv1收涨7美元，报每盎司1,225.20美元。
本周黄金可望创下1月来最大周度涨幅，主要受助于周三录得约2%的升幅。
美国上周初请失业金人口降至近15年低位，但其他数据显示，美元走强和油价回落使通胀继续受压。
黄金没有理会全球股市上涨。股市上涨通常削弱黄金作为对冲风险工具的吸引力。
美元兑一篮子主要货币下滑0.2%，令黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。
世界黄金协会报告指出，2015年第一季度黄金需求为1,079吨，同比下降1%，其中中国黄金消费需求下降7%至273吨。
现货银XAG=攀升至三个月高位每盎司17.55美元。现货铂金XPT=涨0.7%，报每盎司1,155.74美元。现货钯金XPD=下滑0.7%，报每盎司778.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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