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国际财经 | 2015年 5月 15日 星期五 07:07 BJT

金价触及三个月高位 因美国数据缓和升息忧虑

路透纽约/伦敦5月14日 - 金价周四触及三个月高位，因新一批美国经济数据良莠不齐，令市场推迟对美国升息时间的预期，美元因此下跌。

现货金XAU=升至2月17日来最高，报1,227.04美元，在1828 GMT，现货金上涨0.5%，报1,221.43美元。

美国6月期金GCcv1收涨7美元，报每盎司1,225.20美元。

本周黄金可望创下1月来最大周度涨幅，主要受助于周三录得约2%的升幅。

美国上周初请失业金人口降至近15年低位，但其他数据显示，美元走强和油价回落使通胀继续受压。

黄金没有理会全球股市上涨。股市上涨通常削弱黄金作为对冲风险工具的吸引力。

美元兑一篮子主要货币下滑0.2%，令黄金对持有其他货币的投资者来说更便宜。

世界黄金协会报告指出，2015年第一季度黄金需求为1,079吨，同比下降1%，其中中国黄金消费需求下降7%至273吨。

现货银XAG=攀升至三个月高位每盎司17.55美元。现货铂金XPT=涨0.7%，报每盎司1,155.74美元。现货钯金XPD=下滑0.7%，报每盎司778.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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