金价小涨 尽管美联储主席叶伦讲话提振美元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月25日 - 金价周一小涨，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备在今年收紧货币政策的迹象提振美元兑主要货币走强。
美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。
美国升息会令持有不生息的黄金的机会成本上升。
1826 GMT，现货金XAU=升0.2%，报每盎司1,206.80美元，仅略高于上一交易日触及的近两周最低的1,201.20美元。上周现货金价下挫1.4%，周度跌幅为一个月最大。
英国和美国市场因假期休市，市场成交清淡。
“对贵金属市场而言，美联储升息肯定不是令人激动的新闻。贵金属市场势将扩大自4月来最大周度跌幅，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
“叶伦上周证实她仍对今年升息有信心，金市交易商一点都不乐见这样的新闻。”
今年美国升息的前景带动美元兑一篮子主要货币周一升至一个月最高。强于预期的美国基础通胀以及希腊债务忧虑持续也支撑美元。
在实货市场，亚洲黄金需求疲弱，因投资人将资金投向更高回报的股市。
现货银XAG=升0.8%，报每盎司17.12美元，上周大跌2.2%。现货铂金XPT=升0.3%，报每盎司1,145.50美元。现货钯金XPD=升0.3%，报每盎司785.98美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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