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国际财经 | 2015年 5月 27日 星期三 07:17 BJT

金价急跌近2% 因美元涨势持续

路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周二下滑近2%，因美元扩大升幅，此前公布的一连串美国经济数据强劲，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦近期的讲话巩固美联储的货币政策倾向收紧的立场。

现货金稍早下跌至两周低位1,185.35美元，在1819 GMT，下滑1.7%，至每盎司1,186.90美元，录得4月30日来最大单日跌幅。

美国6月期金跌17.10美元，收报每盎司1,186.90美元。

美元兑一篮子主要货币上扬1.3%，此前数据显示4月美国企业投资支出计划连续第二个月大幅增长。

另一份报告显示，4月美国新屋销售升幅大于预期，且5月消费者信心攀升。

上周五美国公布的通胀数据强劲，且当日美联储主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。

现货银跌2.3%，至每盎司16.72美元的两周低位。现货铂金跌2.3%，报每盎司1,121.24美元。现货钯金下滑1%，报每盎司778.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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