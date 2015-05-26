金价急跌近2% 因美元涨势持续

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦5月26日 - 金价周二下滑近2%，因美元扩大升幅，此前公布的一连串美国经济数据强劲，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦近期的讲话巩固美联储的货币政策倾向收紧的立场。
现货金稍早下跌至两周低位1,185.35美元，在1819 GMT，下滑1.7%，至每盎司1,186.90美元，录得4月30日来最大单日跌幅。
美国6月期金跌17.10美元，收报每盎司1,186.90美元。
美元兑一篮子主要货币上扬1.3%，此前数据显示4月美国企业投资支出计划连续第二个月大幅增长。
另一份报告显示，4月美国新屋销售升幅大于预期，且5月消费者信心攀升。
上周五美国公布的通胀数据强劲，且当日美联储主席叶伦称，她预计美联储将在今年升息。
现货银跌2.3%，至每盎司16.72美元的两周低位。现货铂金跌2.3%，报每盎司1,121.24美元。现货钯金下滑1%，报每盎司778.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。