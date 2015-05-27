金价脱离两周低位回稳 因美元涨势失去动能

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透纽约/伦敦5月27日 - 金价周三在盘初跌至两周低位后回稳，因美元从一个月高位回落，但金价仍然承压，因预期美国不久可能开始升息。
1853 GMT，现货金XAU=上扬0.1%，报每盎司1,187.70美元，盘中触及5月12日以来最低1,183.76美元。美国6月期金GCv1收跌1.30美元，报每盎司1,185.60美元。
金价周二急跌1.7%，因美国数据改善支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在年内升息的观点。
“金价昨日遭受双重打击，首先是美元走强，美元涨势始于上周五，另外，数据显示截至周二投机头寸跳增140%，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品研究部主管Ole Hansen说。
“今日金市再度在1170/80美元的支撑区间回稳。”
欧元在震荡交投中回稳，股市攀升。
“目前金市的卖压并不很大，大量技术卖家在金价开始跌穿1,175美元之前不会大举卖出，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
现货银XAG=跌0.3%，报每盎司16.66美元。现货铂金XPT=回落0.7%，报每盎司1,115美元。现货钯金XPD=上扬0.7%，报每盎司782.75美元。
尽管周二急跌2.4%，白银仍是本月表现最佳的贵金属，累积涨幅为3.2%。4月录得1月以来最大月度涨幅。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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