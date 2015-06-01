金价持稳 因美元在美国数据公布后反弹

路透纽约/伦敦6月1日 - 金价周一基本持稳，因美元反弹而回吐稍早的涨幅。美国消费者支出意外停滞，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表升息立场温和的讲话，盘初带动黄金走强。

现货金XAU=盘中升至日高1,204.31美元，后逆转走势，1900 GMT，下跌0.04%，报每盎司1,189.30美元。上周连跌第二周，周四触及三周低位1,180.50美元。

美国8月期金GCcv1收跌1.10美元，报每盎司1,188.70美元。

美元指数上扬，因美国制造业和建筑支出数据强于预期，且对希腊违约的担忧与日俱增，拖累欧元走疲。

“在1,200美元之上买盘枯竭，且美元反弹，我们重新回到之前的水平，”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。

波士顿联储总裁罗森格伦的讲话，以及稍早公布的数据在金市引发大规模空头回补，带动金价上扬，Steel说。

罗森格伦称，他希望尽早开始升息，但无奈中国成长放缓以及欧洲的风险日益严重，且美国国内的成长尚不够强劲。

本周将有一系列经济数据公布，其中周五公布的就业数据将是重头戏。投资者将从中寻找美国升息时机的线索。

投资者正密切关注希腊情势的发展，之前希腊政府未能在自己设定的周日最后期限前与债权人达成改革换贷款协议。

现货银XAG=跌0.1%，报每盎司16.68美元。现货铂金XPT=挫0.3%，报每盎司1,104.28美元。现货钯金XPD=回落0.2%，报每盎司772.78美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。