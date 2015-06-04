金价触及五周低位 因升息预期盖过了美元走软的提振

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约/伦敦6月4日 - 金价周四走低，美元早盘走疲带来的提振消退，金价触及五周低位，因强劲的美国经济数据点燃美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在年内升息的预期。
交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。
1823 GMT，现货金XAU=下跌0.8%，报每盎司1,175.53美元，盘中跌至5月1日以来最低1,172.55美元。美国8月期金GCv1收跌9.70美元，报每盎司1,175.20美元。
金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱，欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。
“如果目前这波出脱核心头寸的势头持续，我认为金市将寻获支持，但很显然，现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究部主管Ole Hansen表示。
“交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平，且中国投资者纷纷押注股市，而非金市。”
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。劳工部另一份报告称，美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%)，第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。
这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。
亚洲主要市场实货金需求疲弱。
中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动，在1.50-2美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。
现货银XAG=跌2.4%，报每盎司16.23美元，盘中跌至5月1日以来最低16.06美元。现货铂金XPT=回落0.7%，报每盎司1,096.99美元。现货钯金XPD=上扬0.3%，报每盎司754美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)