金价连跌第五日 交易商等待希腊债务磋商的新消息

路透纽约/伦敦6月25日 - 金价周四连跌第五日，交投商等待希腊和债权人债务磋商的进一步消息，而对黄金长期前景的谨慎态度抑压对黄金的兴致。

对美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的臆测今年以来一直重压金价，使黄金留守在狭窄区间内。利率攀升将增加持有无息黄金的机会成本。

1932 GMT，现货金XAU=跌0.2%，报每盎司1,172.95美元，和昨日几无变动。现货金稍早触及两周低位1,171.02美元。

美国8月期金GCv1收跌1.10美元，报每盎司1,171.80美元。

自3月中以来，金价基本保持在1,160-1,230美元的区间内，尽管希腊债务危机带动金价劲扬，但仍未能向上突破该区间。

“鉴于希腊面临的种种问题，我们原本预计黄金上升至更高的水平，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“但投机性金融投资者持续撤出金市，限制了黄金的表现。如果这情况不停止，金价将不可能反弹。”

全球股市微幅下跌，因对希腊的担忧持续。

希腊和国际债权人周四仍未能达成协议，周六将再次会晤为避免希腊下周违约作最后的努力。

现货银XAG=下跌0.4%，报每盎司15.86美元。

现货铂金XPT=攀升0.8%，报每盎司1,079.25美元。现货钯金XPD=跌2.3%，报每盎司677.25美元。

钯金稍早下跌至2013年7月来最低668.25美元，在上周跌穿关键的技术支撑位。钯金在本年迄今下滑逾14%，因市场认为钯金供应充足。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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