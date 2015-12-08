美元和股市回落提振金价上扬 但联储升息前景限制涨幅

路透纽约/伦敦12月8日 - 金价周二上扬，因美元小跌和全球股市走低，但美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周可能升息的前景限制涨幅。

商品价格普跌，油市跌幅最为显着，触及近七年最低，因石油输出国组织(OPEC)继续维持接近纪录高位的产量以保卫市场份额。这也阻碍了金市的上行动能。

油价进一步下跌可能引发对通缩的担忧，这对金市不利，因为黄金通常被用于对冲油价引发的通胀。

1942 GMT，现货金XAU=上扬0.3%，报每盎司1,073.18美元。 美国2月期金GCcv1收涨0.10美元，报每盎司1,075.30美元。

全球股市下挫，受累于中国贸易数据疲弱。美元指数.DXY回落0.2%。

美国就业市场持续复苏的迹象支持美联储在12月会议上升息。

“金市投资者现在只能观望，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略部主管Ole Hansen表示，他还指出，金市目前仍被升息题材主导。

“不过，在消息最终公布前，市场尚未准备好削减对金市的敞口。”

荷兰银行的商品策略师Georgette Boele表示，周二黄金的涨势不会持久，因今日上涨是受美元短暂回调引发的低吸买盘提振。

现货银XAG=跌0.6%，报每盎司14.14美元。现货铂金XPT=下跌0.8%，报每盎司846.44美元。现货钯金XPD=回落0.5%，报每盎司556.47美元。(完)