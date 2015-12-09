金价持稳 美国升息临近投资人表现谨慎

路透纽约/伦敦12月9日 - 金价周三回稳，回吐稍早涨幅，因油价回落，且未受到美元和美股表现疲弱带来的支撑，因在下周备受期待的美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息前，投资人保持谨慎。

市场普遍预计美联储将在12月15-16日货币政策会议上进行近十年来首次升息。

升息会殃及对黄金的需求，今年迄今金价已经大跌9%，势将连跌第三年。

1939 GMT，现货金XAU=持稳，报每盎司1,074.31美元。盘中一度升1%，至1,085.20美元的日高。金价较上周触及的近六年低点高约35美元。

油价下滑，因市场未受美国原油库存意外减少提振，而聚焦包括柴油在内的馏分油库存增幅为预期两倍的因素。

美国2月期金GCcv1收涨1.20美元，报每盎司1,076.50美元。

“我认为升息本身不会是个意外，而要看美联储的措辞，如果措辞暗示升息周期将较投资人预期的缓慢，金市甚至可能获得一些支撑，”Natixis分析师Bernard Dahdah表示。

美元大跌，因投资人在清淡交投中结清美元兑日圆、英镑和欧元的多头仓位，这些货币兑美元都大涨逾1%。

现货银XAG=升0.2%，报每盎司14.19美元。现货铂金XPT=上扬0.8%，报每盎司852.48美元。现货钯金XPD=升0.6%，报每盎司548.87美元。(完)