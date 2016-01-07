金价触及九周高位 因中国忧虑重创股市

路透纽约/伦敦1月7日 - 金价周四升穿每盎司1,100美元，为九周来首次，因美元下滑，且在对中国经济的担忧重创全球股市后，投资人连续第四日将资金转投较安全资产。

主要交易所股市.MIWD00000PUS连跌第六日，而油价从多年低点反弹，因动荡的市场消化人民币进一步下挫及中国试图稳定大跌股市.SSEC的消息。

“金价升势可能相对短暂，但如果市场愈发认为中国将拖累全球经济重陷衰退，则金价有上升风险，”花旗集团金属策略师David Wilson表示。

“但如果美国和欧洲经济保持增长，金价将走软...之前中国股市涨势过度，因有大量资金涌入，目前投资人重回现实。”

1903 GMT，现货金涨1.3%，报每盎司1,108.45美元，稍早升至九周高位1,109.94美元，美国期金收涨1.5%，报每盎司1,107.80美元的九周高位。

“铂金系金属则遭大举抛售，钯金在跌穿523.50美元支撑位后重挫，”道明证券全球金属部门销售部副总裁Amaryllis Gryllaki在研究报告中指出。

“铂金也跟着下跌，在上述新低明显缺乏消费者买兴。”

现货钯金一度跌至2010年8月来最低的481.67美元，跟随油价和工业金属跌势。因钯金使用在汽车催化剂中，主要是一种工业商品，更易受经济疲弱的冲击。

现货银涨2.1%，报每盎司14.30美元，现货铂金下跌 0.3%，报每盎司873.30美元。(完)