金价结束两日连跌收高 因实货买盘及美元走软

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透纽约/伦敦10月20日 - 金价周一上涨，结束两日连跌，因美元下滑及印度本周稍晚的排灯节带动了实货需求。
稍早，金价升至1,248.44美元，逼近一个月高位，在周三排灯节以及印度婚嫁季节开始前实货需求增加。
上周受全球经济忧虑引发避险买盘带动，金价连升第二周，尽管周四和周五收低。不过分析师表示，由于股市反弹及美国经济成长具韧性，可能在短期内打压金价。
1914 GMT，现货金XAU=升0.6%，报每盎司1,245.55美元。
美国COMEX-4月期金GCZ4收高5.70美元，报每盎司1,244.70美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。
美元指数下滑0.2%，支撑金价。在周三美国公布通胀数据以及周四欧洲制造业报告出炉前，投资人不愿作新的押注。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量上周增加1.5吨，为9月初来首次周度增加。
其他贵金属方面，现货铂金XPT=攀升0.9%，报每盎司1,264.70美元。现货钯金XPD=升1.2%，报每盎司760.05美元，现货银XAG=升0.7%，报每盎司17.35美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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