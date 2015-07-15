金价触及四个月低点 因美联储暗示今年升息

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦7月15日 - 金价周三降至四个月低点，连跌第三日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦表示，美联储仍在今年升息的正轨上。
叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。[FED-CMN]
这打压金价跌至3月中来最低的1,143.43美元。
“在全球通缩环境下，特别是昨日美国还公布了令人失望的零售销售数据，叶伦还重申即将要升息，这看来是金价下挫的主要因素。”ETFSecurities研究部董事Mike McGlone表示。
1809 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,148.51美元。美国8月期金GCv1收跌0.5%，报每盎司1,147.40美元。
美股持稳，美元指数.DXY升0.6%，这令金价进一步承压。
“叶伦确认美联储今年将升息，这并不是新内容，但不管怎样，叶伦讲话提振美元，从而打压了金价。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
美国周三公布的数据显示，6月美国生产者物价指数(PPI)升幅大于预期，纽约州本月制造业活动反弹。
欧洲股市周三升至近三周高位，投资人在等待希腊议会就救助方案的关键投票。
现货银XAG=下跌1.5%，报每盎司15.12美元。现货铂金XPT=回落0.5%，报每盎司1,018.49美元。现货钯金XPD=跌1.4%，报每盎司640.75美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。