金价下滑1%至五年低位 因投资者继续撤出金市

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦7月22日 - 金价周三下挫逾1%，至五年低位，因美元反弹燃点黄金下行动能，投资者在金价本周稍早大跌后继续撤离市场。
美国日益接近升息，黄金对投资者的吸引力降低，周一金价录得2013年9月来最大单日跌幅后，刺激投资者进一步卖出。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)持有的黄金仓位周二又减少4.8吨，连续第四日减少。其黄金持仓量较2012年峰值下降近一半。
1841 GMT，现货金XAU=下跌0.8%，报每盎司1,092.40美元，此前触及五年低位1,086.90美元。
美国8月期金GCv1收跌12美元，报每盎司1,091.50美元。
美元兑一篮子主要货币.DXY周三上涨，使黄金跌势加剧。
ScotiaMocatta技术分析师在报告中表示，“我们下一金价目标预计在1,044美元，此为2010年低位，之后是1,006美元，为2009年底触及的高位。”
“只有收位回到1,133美元上方，金价才会站稳。”
交易员称，金价大跌在美国引发一波金币买需，政府数据显示，7月销售为逾两来最高。
现货铂金XPT=下滑0.2%，报975.50美元。现货钯金XPD=跌0.1%，报625美元，两者也接近数年低位。现货银XAG=回落0.6%，报14.74美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。