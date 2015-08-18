金价在美国数据公布后下跌 因市场焦点回到美国升息前景

路透纽约/伦敦8月18日 - 金价周二下跌，因美国房屋数据良好，支撑对美联储临近升息的观点，带动美元反弹，而白银下跌，受铜价下跌拖累。

美国公布7月房屋开工年率触及约八年高位，因建筑商加快兴建独栋房屋，暗示推动经济成长的发动机接近火力全开。

“看来很短期而言，下午公布的数据是良好的，所以带动美元上涨，金价下跌，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler表示。

1919 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,116.73美元，此前下跌最多0.7%。

美国12月期金GCv1收跌0.1%，报每盎司1,116.90美元。

“(金价下跌)吸引了零星的实货交易，”汇丰控股首席金属分析师James Steel说，他解释金价从低位反弹的原因。

现货银XAG=在贵金属中表现最差，下跌最多4%，至每盎司14.70美元，为7月7日来最大单日跌幅。铜价跌至六年低位，为白银带来压力。中国股市沪综指大跌，巩固对中国需求增长疲弱的担忧，令铜价大跌。

现货钯金XPD跌最多3.8%，至每盎司588.75美元，此为8月4日来最低。

中国股市大跌6%后，美元指数.DXY上涨0.2%，欧股涨跌互见，美国股市下跌。

美联储周三将公布7月28-29日的会议记录，应该提供美联储升息想法的进一步线索。

现货铂金XPT=跌0.5%，至每盎司989美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。