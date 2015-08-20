金价触及五周高位 因美国9月升息机率降低

路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周四触及五周最高，因美国联邦储备委员 会(FED/美联储)会议记录暗示决策者不急于升息后，美元走软。

美联储官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

“市场有些失望，因美联储会议并未完全明确将在9月升息，”荷兰安智银行高级策略师Hamza Khan表示。

现货金XAU=盘中一度急升1.8%，至7月15日以来最高1,154美元， 1840 GMT，上扬1.7%，报每盎司1,152.96美元。

美国12月期金GCcv1收涨2.2%，报每盎司1,153.20美元。

现货金在7月低跌势中触及五年半低位后已累计反弹超过7%。

“支撑金价的因素是，在7月底8月初之前，市场听到的是没完没了的坏消息。而自从中国人民银行安排人民币贬值后，消息面对金市更为利多，”麦格理分析师Matthew Turner说。

“不过，你必须要想到，由于美国升息，美元将进一步走强，因此对目前的涨势不要太过高兴。”

美元指数.DXY下跌0.4%，因在美联储最新会议记录公布后，对美联储下月升息的押注减少。

美国数据显示，7月成屋销售攀升至近八年半高位，费城联储制造业指数也增长。

金价上涨限制了印度和中国买家的实货需求，压低这两国的黄金溢价。

金价上涨带动其他贵金属攀升。现货铂金XPT=也触及五周高位1,033美元。现货钯金XPD=上扬1.7%，报每盎司620.75美元。现货银XAG=升1.4%，报每盎司15.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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