中国双降提振股市拖累金价走低 钯金重挫

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约/伦敦8月25日 - 金价周二下跌超过1%，之前中国降息降准扶助全球股市在昨日大跌后反弹，美元在股市上扬的情况下也走强。钯金急跌逾7%，至五年低位。
今日公布的数据显示，美国8月消费者信心攀升至七个月高位，表明经济潜在动能强劲，仍可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年内升息。
1905 GMT，现货金XAU=下跌1.3%，报每盎司1,139.85美元。美国12月期金GCv1收跌1.3%，报每盎司1,138.30美元。
“美国消费者信心急增加之股市反弹拖累金价跌至1,135美元，接近1,130美元的关键水准附近，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。
到目前为止，钯金在贵金属中跌幅最大，连续第三日大跌，因担忧中国的需求。
现货钯金XPD=一度大跌7.4%，至每盎司528.50美元，为2010年9月以来最低。
金价周一走低，部分交易商称，投资者结清头寸以弥补其他市场的损失，因中国股市急跌拖累全球股市和商品市场大幅走低，美元也走软。
美国股市周二先升后跌。美元指数.DXY跳升逾1%。
现货铂金XPT=跌1.5%，报每盎司972.75美元。现货银XAG=回落 0.9%，报每盎司14.65美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。