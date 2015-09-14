金价小涨 美联储会议临近

路透纽约/伦敦9月14日 - 金价周一小涨，从上一交易日触及的一个月低点回升，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。

1915 GMT， 现货金XAU=升0.1%，报每盎司1,109美元。上周五现货金曾跌至8月11日来最低的1,098.35美元。

美国12月期金GCv1收高0.4%，报每盎司1,107.70美元，但仍接近一个月最低水准。

美联储备受关注的政策会议将在周三拉开序幕，会议为期两天。尽管部分市场人士仍预计美联储可能在本周升息，但市场越来越认为，全球增长步履蹒跚，或将促使美联储将升息时间推迟至明年。

“对美联储升息有太多的期待，我们目前预期不会。”麦格里分析师Matthew Turner表示。

“我认为9月不升息不代表政策的完全转变，”Turner表示，对金市而言的一个担忧可能是如果美元兑发达国家货币恢复升势。

美元指数.DXY在跌至近三周低点后回升0.1%，美股和欧股回落，油价也下滑，因投资人为美联储会议作准备。

略高于半数的预测机构仍预期本周美联储将升息。

“9月不升息可能给金市带来暂时的喘息，但金价不太可能升穿1,170美元附近的近期高位。”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布的数据显示，9月8日止当周，对冲基金和基金经理将纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约多仓削减至三周最低。

现货银XAG=跌1.6%，报每盎司14.38美元，现货铂金XPT=跌1.1%，报每盎司954美元。现货钯金XPD=下挫1.3%，报584.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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