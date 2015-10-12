金价触及三个月高位 因交易商押注美国推迟升息

路透纽约/伦敦10月12日 - 金价周一升至7月初来最高水准，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将预期中的升息推迟至明年，这打压美元兑一篮子主要货币跌至三周低点。

美元指数当日下滑0.1%，受对美国是否今年会升息的疑虑打压。

1401GMT，现货金XAU=升0.6%，报每盎司1,163.96美元，盘中触及1,169.00美元高位。

美国12月期金GCA5收涨8.6美元，报每盎司1,164.50美元。

对美国将在今年升息的预期在7月拖累金价跌至五年半最低。不过自那之后，美国经济数据良莠不齐以及对全球经济放缓可能影响美国经济成长的忧虑压制了上述预期。

但周一两位意见经常相左的美联储官员都暗示，可能支持在12月升息，只要经济数据不令人失望。

对冲基金和基金经理人在截至10月6日该周将COMEX期金和期银的多头押注增至四个月高位。

钯金价格逆市下挫，大跌2.6%，至每盎司689美元，从周五触及的四个月高位回软。Global Marketing Strategy Group副总裁Dan Izzo表示，卖压来自获利了结、生产商卖盘及跌穿200日移动均线切入位后的短期技术性疲弱。

现货铂金XPT=升1.3%，报每盎司991.50美元，现货银XAG=升0.1%，报每盎司15.84美元。(完)