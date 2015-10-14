金价触及三个半月高位 因对美联储推迟升息的预期升温

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周三升至三个半月高位，因美国数据疲弱，且投资人担心中国通缩压力，这助燃了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将暂不升息的预期，打压了股市和美元。
1909 GMT，现货金XAU=上扬1.6%，报每盎司1,187.56美元，盘中一度升至6月23日来最高的1,188.20美元。
美联储发布褐皮书显示，美国就业市场继续收紧，但近期美元强势殃及制造业后，金价延续升势。
美国12月期金GCv1收涨1.2%，报每盎司1,179.80美元，结算价五个月来首次在200日移动均线切入位之上，为技术利多收盘。
“收盘突破了今年多数时间所处的下跌趋势，”经纪公司RJO'Brien旗下全球市场策略集团副总裁Dan Izzo表示。
在美国公布逊于预期的零售销售和生产者物价指数，令美联储今年稍后升息的希望更加渺茫后，美元指数.DXY跌至三周半低点。
其他贵金属中，现货银XAG=上扬1.7%，报每盎司16.16美元。现货铂金XPT=升0.8%，报每盎司994.75美元。现货钯金XPD=大涨2.8%，报每盎司698.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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