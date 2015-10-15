金价触及三个半月高位 但在美通胀数据公布后削减涨幅

路透纽约/伦敦10月15日 - 金价周四在触及三个半月高位后缩减涨幅，因强于预期的美国通胀数据推动美元.DXY走强。

数据显示，美国潜在物价压力稳步攀升，重燃对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今年晚些时候升息的臆测。

1856 GMT，现货金XAU=上扬0.1%，报每盎司1,185.73美元，盘中曾攀升至6月22日以来最高1,190.63美元，连涨第五日。

美国12月期金GCv1收涨7.70美元，或0.7%，报每盎司1,187.50美元，周三收在200日移动均线之上，为五个月来首次。

“上周初请失业金人口追平10年来最低水平拖累黄金从日内高位回落近20美元，但之后反弹收涨，显示出了极大的韧性，”BMO CapitalMarkets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

“市场人士仍有些心存芥蒂，因黄金今年已多次让他们失望，但黄金后市仍十分利多，因美联储无限期推迟升息。”

美国上周初请失业金人口降幅超预期，美联储仍有望在今年升息。

“过去几日金市已消化了美联储不会在年内升息的预期，因数据疲弱。今天的数据并不像预期的那样差，因此，市场人士感到可能有些操之过急，”荷银的分析师Georgette Boele表示。

不过，黄金实货买盘则因价格上涨而减弱。上海黄金交易所金价升水周四降至约每盎司0.50美元，前一交易日为2-3美元。

一项路透调查显示，分析师仍预计金价明年会继续下跌，铂金价格预估也被下调。

现货银XAG=持稳在每盎司16.12美元，盘中触及6月底以来最高16.19美元。

现货铂金XPT=上扬0.5%，报每盎司1,000.50美元。现货钯金XPD=升0.6%，报每盎司701.75美元。(完)