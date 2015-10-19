黄金连跌第三日 因美元上涨

路透纽约/伦敦10月19日 - 黄金价格周一连续第三日下跌，因美元反弹，令黄金从上周的触及的三个半月高位持续下滑。

2020 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,170.26美元。美国12月期金GCv1收低0.9%，报1,172.80美元。

金价上周劲升至1,190.63美元，为6月底来最高水准。

在未能升穿1,200美元阻力位后，金价的涨势消退。

周一，美元进一步走坚，因欧元触及10日低位，因欧洲央行本周将举行政策会议，可能为出台进一步刺激计划铺路。

分析师表示，美国期金的近期交易数据显示市场走势过了头。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至10月13日该周，对冲基金和货币经理在COMEX黄金的多头押注上升至近五个月高位。

“目前黄金面临最大的威胁是投机性多头押注在过去几周大幅跳升，”丹麦盛宝银行商品研究部主管Ole Hansen说。

最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)周五报告，黄金持有量减少6.3吨，为逾一周来首次减少。

现货银XAG=下跌1.6%，报15.79美元。

现货铂金XPT=下滑0.3%，报1,008美元。现货钯金XPD=大跌1.6%，报682美元，此前触及10月1日低位664.10美元。(完)