黄金连跌第三日 因美元上涨

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/伦敦10月19日 - 黄金价格周一连续第三日下跌，因美元反弹，令黄金从上周的触及的三个半月高位持续下滑。
2020 GMT，现货金XAU=下跌0.6%，报每盎司1,170.26美元。美国12月期金GCv1收低0.9%，报1,172.80美元。
金价上周劲升至1,190.63美元，为6月底来最高水准。
在未能升穿1,200美元阻力位后，金价的涨势消退。
周一，美元进一步走坚，因欧元触及10日低位，因欧洲央行本周将举行政策会议，可能为出台进一步刺激计划铺路。
分析师表示，美国期金的近期交易数据显示市场走势过了头。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至10月13日该周，对冲基金和货币经理在COMEX黄金的多头押注上升至近五个月高位。
“目前黄金面临最大的威胁是投机性多头押注在过去几周大幅跳升，”丹麦盛宝银行商品研究部主管Ole Hansen说。
最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)周五报告，黄金持有量减少6.3吨，为逾一周来首次减少。
现货银XAG=下跌1.6%，报15.79美元。
现货铂金XPT=下滑0.3%，报1,008美元。现货钯金XPD=大跌1.6%，报682美元，此前触及10月1日低位664.10美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。