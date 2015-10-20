黄金在连跌三日后上涨 因欧洲央行会议前美元下滑

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约/伦敦10月20日 - 黄金价格周二上涨，为四个交易日来首次，因美元下滑，此前在欧洲央行政策会议前公布的欧元区借贷数据良好，提振欧元上涨。
技术性买盘也提振黄金在纽约交易时段的表现，结算价在1,170美元的支撑位以上，金价盘初在该水准以下。
“空头...现在最想看到的是黄金跌穿1,170美元并且留守在该水平以下，”forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在一份市场评论中写道。
但尽管金价在向上推进，但“多头将需要增加押注，以推动黄金突破一些正在迫近或已经测试过的强劲阻力位区域，”Razaqzada说，他所指的是近期触及的1,190美元上方的三个半月高位。
2113 GMT，现货金XAU=上涨0.5%，报每盎司1,176.41美元。
美国12月期金GCv1收升4.70美元，报1,177.50美元。
欧元兑美元周二上扬，之前连跌三日，受助于欧元区经济数据稳健，以及欧洲央行官员的讲话暗示，短期内不会进一步放宽货币政策。欧洲央行公布的季度借贷数据显示，尽管近期全球市场震荡，但过去数月欧元区的银行放宽借贷标准的力度大于预期。这使欧洲央行扩大1万亿欧元资产购买计划规模的必要性降低，至少本周是如此。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)将推迟到明年才升息的预期也扶助支撑金价。
现货银XAG=上涨0.4%，报15.89美元。
现货铂金XPT=升0.6%，报1,015.24美元。现货钯金XPD=涨1.3%，报691.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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