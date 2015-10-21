金价回落 因多头结清头寸和技术性卖盘

路透纽约/伦敦10月21日 - 金价周三下跌近1%，为三周来最大单日跌幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时间的不确定性推动美元兑欧元反弹，从而引发金市的技术性卖盘和多头结清头寸。

金价盘中一度升穿200日移动均线切入位约1,175美元，连续第六日升至该水准之上，但之后下跌超过10美元，触及日低。

金价未能守在长期阻力位之上损及市场人气，导致卖压加重。

“由于金价未能守在200日移动均线之上，促使部分多头获利了结，该水准通常是很重要的技术位，是中期人气转变的信号，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

美元兑欧元削减稍早跌幅至基本持平，交易员静待欧洲央行周四政策会议的结果。

欧洲央行不可能在10月会议上调整其每月600亿欧元的资产购买计划规模，但投资者认为央行可能会暗示今年稍后将祭出更多刺激举措。

1934 GMT，现货金XAU=下跌0.8%，报每盎司1,167.6美元，脱离日内高位1,179.20美元。

美国12月期金GCv1收跌10.0美元，或0.9%，报每盎司1,167.1美元。

其他贵金属方面，现货银XAG=跌1.3%，报每盎司15.77美元。现货铂金XPT=回落1.3%，报每盎司1,006美元。现货钯金XPD=劲挫2.7%，报每盎司679美元。(完)