金价受美元走强拖累下跌 市场关注美国升息时间

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透纽约/伦敦10月22日 - 金价周四连续第二日下跌，触及9日低位，因美元走强及美国升息时间不确定。
空头回补协助黄金价格收盘高于今日低点，尽管交易商和分析师仍然对未来几周美国货币政策保持谨慎。
“实际上，尽管利率‘新常态’平衡的事实还不确定，合理范围的假设情况均暗示黄金价格走低。”高盛在周四发给媒体的一份书面研究公告中称。
高盛仍预计3个月/6个月/12个月黄金价格分别为每盎司1,100、1,050和1,000美元。
2039 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,165.05美元，盘中触及10月13日以来的新低1,162.50美元，周三下跌0.8%。
美国12月期金收跌1美元，报每盎司1,166.10美元。
美元大涨，因欧洲央行鸽派讲话拖累欧元暴跌。
其他贵金属方面，现货银涨0.7%，报每盎司15.79美元。现货铂金涨0.6%，报每盎司1,005.75美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司682.97美元。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。