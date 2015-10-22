金价受美元走强拖累下跌 市场关注美国升息时间

路透纽约/伦敦10月22日 - 金价周四连续第二日下跌，触及9日低位，因美元走强及美国升息时间不确定。

空头回补协助黄金价格收盘高于今日低点，尽管交易商和分析师仍然对未来几周美国货币政策保持谨慎。

“实际上，尽管利率‘新常态’平衡的事实还不确定，合理范围的假设情况均暗示黄金价格走低。”高盛在周四发给媒体的一份书面研究公告中称。

高盛仍预计3个月/6个月/12个月黄金价格分别为每盎司1,100、1,050和1,000美元。

2039 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,165.05美元，盘中触及10月13日以来的新低1,162.50美元，周三下跌0.8%。

美国12月期金收跌1美元，报每盎司1,166.10美元。

美元大涨，因欧洲央行鸽派讲话拖累欧元暴跌。

其他贵金属方面，现货银涨0.7%，报每盎司15.79美元。现货铂金涨0.6%，报每盎司1,005.75美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司682.97美元。(完)