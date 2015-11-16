金价涨幅缩小 投资者重新关注美联储12月升息

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦11月16日 - 金价周一涨幅缩小，巴黎恐袭后不久出现的避险买盘减弱，因投资者将关注点重新放到美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期上来。
现货金XAU=最多涨1.4%，至每盎司1,097.90美元的10日高位。1901 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,083.76美元，徘徊于上周触及的六年低位1,074.26美元之上。
美国12月期金GCv1收涨0.3%，报每盎司1,083.60美元。
“法国在遭到袭击后在追捕嫌犯方面进展不错，我认为市场将注意力转回至市场基本面，”U.S. Bank Wealth高级投资策略师Rob Haworth称。
路透的数据显示，周一交易的前10分钟，近3,000口合约易手，是过去两个月开盘前10分钟平均300口合约交易量的近10倍。
“黄金开盘走高，因为周末发生的事件被视为地缘政治风险，但忧虑很快就过去了，因为大的宏观经济面主题是美元走强，以及美国(预计)将升息，”花旗的策略师David Wilson称。
美元.DXY兑主要货币走高，美国和欧洲股市温和上涨，因市场逾加相信美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下个月升息，投资者对周五巴黎恐袭的担忧慢慢消退。
德国钱币交易商Degussa在一份电邮声明中称，在不确定时期，黄金通常被看作是避险投资品，但巴黎恐袭后个人投资者的需求没有提高。
跟随黄金的走势，铂族金属也上涨。现货铂金XPT=涨1.1%，报883.75美元，盘中跌至2008年12月以来最低价851美元。现货钯金XPD=涨1.7%，报545美元，为六个交易日中首次上涨。
现货银XAG=持平于每盎司14.24美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)