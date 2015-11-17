金价跌至六年低位附近 美联储升息前景仍是关注焦点

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦11月17日 - 金价周二下跌超过1%，逼近六年最低水平，因预期美国将在12月升息，以及股市受上周五巴黎恐袭拖累下跌后反弹。
其他贵金属跟随金价走低，现货银连跌第14日，至两个半月低位，现货铂金触及七年低位。
2019 GMT，现货金XAU=跌1%，报每盎司1,071.96美元，盘中触及2010年2月以来最低1,065.18美元。
美国12月期金GCZ5收跌1.4%，报每盎司1,068.60美元。
“欧元处于守势，股市表现良好，且预期美国会升息，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel表示。
金价在过去15日中有14日走低，受累于预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)势将进行近10年来首次升息。
美联储升息提振美元，同时也增加了持有无息黄金的机会成本。
数据显示，美国10月消费者物价在之前两月连跌后上扬，助燃了美联储升息预期。
“如果通胀开始攀升，美联储对未来升息会更有把握，”Ava Trade的分析师Naeem Aslam说，“美国升息仍是主导金价的因素。”
美国三大股指上扬，美元和公债收益率也攀升，因通胀上升支持了联储升息在即的预期。
在美股收市时，三大股指涨跌互现，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。[.NCN]美国长债价格上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行为，激发了对低风险公债的避险需求。
现货银XAG=回落0.1%，报每盎司14.08美元，为8月底来最低。
现货铂金XPT=跌1.7%，报每盎司845美元，为2008年12月以来最低，过去18个交易日有16日走低。
现货钯金XPD=急挫1.5%，报每盎司540美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。