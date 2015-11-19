金价从数年低位反弹 因美元走软

路透纽约/伦敦11月19日 - 金价周四上扬1%，从六年低位附近反弹，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示进入升息周期后可能会谨慎行事，美元因此受压，促使投资者回补黄金空头头寸。

美联储官员在周三的讲话中继续暗示可能在12月升息，但联储还暗示首次升息后，有意缓慢稳步地上调利率。

升息通常会打压金价，推高美元。升息预期已拖累金价今年累积下跌9%。

1951 GMT，现货金XAU=上扬1%，报每盎司1,081.01美元，之前一度攀升1.5%，至1,086.10美元。金价周三曾触及2010年2月以来最低1,064.85美元。

美国12月期金GCv1收涨0.9%，报每盎司1,077.90美元。

“金市今日进行盘整，肯定是因美元走软所致，这扫除了金市面临的最大压力，”商品投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill说，“今天的走势是典型的传言时卖出，消息出炉时买入。毫无疑问，不能将今天的表现视为金市触底的信号。”

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，联储在近10年来首次升息后，升息步伐可能是“缓慢的、走走停停的。”他的讲话发表后，金价削减涨幅。

美元兑多数主要货币走软，部分分析师称，光靠下月升息的预期恐怕无法推升美元。

欧洲和亚洲主要股市攀升，美国股市基本持稳。

现货银XAG=上扬0.4%，报每盎司14.23美元。

现货铂金XPT=攀升0.5%，报每盎司851.49美元，从周三触及的七年低位反弹。

现货钯金XPD=上扬0.8%，报每盎司537.60美元，盘中触及8月底来最低523.35美元。(完)