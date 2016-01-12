金价连跌第三日 因欧洲股市反弹及美元上涨

路透纽约/伦敦1月12日 - 金价周二连跌第三个交易日，因欧洲和美国股市反弹，打压黄金的避险吸引力，且美元兑一篮子货币走强。

1939 GMT，现货金XAU=跌0.3%，报每盎司1,090.30美元，美国2月期金GCcv1收跌1%，报1,085.20美元。

由于油价未能保持升势，欧美股市从高位回软，带动金价缩减跌幅。而美元指数.DXY连升第三个交易日。股市的上涨表明继上周市场震荡后风险意愿在回温。

“我们预计金价可能跌至1,055-1,060美元水准，因预计受企业业绩不比预期差、包括中国在内的多国宏观经济数据趋稳...以及油价可能反弹等因素带动，股市会继续回升。”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

在金价于100日移动均线切入位遭遇阻力后，其1月初的升势在上周末段失去动能。对美国升息的担忧也限制了升幅。

数据显示，全球最大的上市黄金交易基金SPDR Gold周一持金量增加2.1吨。

现货钯金XPD=重挫6.3%，至五年半最低的449.55美元，之后缩减跌幅，报473.40美元。

现货铂金XPT=下跌1.2%，报每盎司832.95美元。现货银XAG=下挫0.3%，报每盎司13.82美元。(完)