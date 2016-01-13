金价上涨 因美元和美股下滑

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约/伦敦1月13日 - 金价周三上涨，因美元和美股大跌，且一地区美国联邦储备委员会(美联储/FED)总裁对通胀预期表示担忧。
美股大跌，且受到重创的油价短暂反弹的势头停顿，此前美国库存数据加重对能源市场供应过剩的担忧。
2040 GMT，现货金XAU=升0.6%，报每盎司1,093.25美元，美国2月期金GCcv1收升0.2%，报1,087.10美元。
“股市下跌扶助推高金价在稍后的交易中走高，”汇丰证券驻纽约首席金属分析师James Steel说。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，担心中国成长放缓对美经济带来潜在影响和美通胀预期或正下降的可能性。
美联储在12月加息，市场焦点转向美联储今年的加息次数。
现货钯金XPD=上涨最多5.8%，至498美元，周二下滑至五年半最低的449.55美元。
“市场严重超卖，反弹可能性增加，”汇丰的Steel说。
现货银XAG=上升2.6%，报每盎司14.15美元。现货铂金XPT=上涨1.7%，报每盎司846.24美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。