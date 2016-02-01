金价攀升至三个月高位 因经济数据疲弱和美元走低

路透纽约/伦敦2月1日 - 金价周一升至三个月高位，延续其近期涨势，因担心全球经济成长，且在欧洲和亚洲公布了疲弱的制造业数据后，投资者冀望货币政策进一步宽松。

中国官方1月制造业采购经理人指数(PMI)降至2012年中来最低，而欧元区制造业增长放缓。

“中国数据令人失望，制造业和服务业数据都很疲弱，加之全球市场继续震荡和未来经济存在不确定性，扶助金价升穿1,115/20美元阻力水准，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar说。

美国制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大。周一公布的另一项数据显示，消费者支出12月持平。

1932 GMT，现货金XAU=上涨1%，报每盎司1,128.40美元，此前升至11月3日来最高的1,128.70美元，此水准略低于200日移动均线切入位1,130美元。

美国4月期金GCv1收高1%，报每盎司1,128美元。

美元兑一篮子主要货币走弱和美联储副主席费舍尔的言论也支撑金价。 费舍尔称，市场持续动荡可能损及美国经济和通胀。

疲弱的制造业数据拖累全球股市和油价下跌。

现货银XAG=上涨0.7%，报每盎司14.36美元。现货钯金XPD=升0.7%，报502.01美元。现货铂金XPT=下滑0.4%，报867美元。(完)