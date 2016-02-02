金价持稳在三个月高位附近 因经济忧虑挥之不去

路透纽约/伦敦2月2日 - 金价周二在触及三个月高位后持稳，受助于全球成长忧虑，以及油价连续第二日急跌，促使投资者买入安全资产避险。

周一公布的疲弱的中国制造业数据凸显全球经济面临的挑战，另外，油市和其他资产震荡点燃对黄金作为规避市场动荡资产的买兴。

现货金XAU=周二早盘触及11月3日以来最高1,130.30美元，2010 GMT，基本持平在每盎司1,128.31美元。美国4月期金GCcv1收跌0.07%，报每盎司1,127.20美元。

交易商指出，由于金价失守200日移动均线切入位1,129.49美元，部分多头结清头寸，打压现货金价跌至日低1,122.04美元。

“上周部分央行，主要是美联储和日本央行，的鸽派立场使金价寻获部分短期支撑，”丹麦丹斯克银行的高级分析师Jens Pedersen说。

不过，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍保持3月升息的可能性使金价升幅受限。

“金价很可能在未来数周跌向1,150美元，之后，将跟随股市的表现而动，”瑞士宝盛集团的分析师Carsten Menke表示。

“很显然，目前的环境短期内对金价有支撑作用。”

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量周一增至2,190万盎司，为11月3日以来最高水平，反应投资者对黄金的信心增强。

钯金方面，瑞银财富管理研究在一份报告中称，未来数月可能有更多资金流出钯金上市交易基金，因该行业全球活动萧条引发投资者结清头寸，导致ETF的钯金持仓量降至2014年中以来最低。

伦敦金银市场协会(LBMA)的一项调查显示，分析师看好四种贵金属的前景，预计2016年黄金均价将较2015年的每盎司1,103美元上涨1.1%。银和铂金价格预计将上涨5.4%，分别至14.74美元和911美元。钯金价格将攀升12.7%，至每盎司568美元。

现货银XAG=跌0.3%，报每盎司14.28美元。现货铂金XPT=回落1.7%，报每盎司855.11美元。现货钯金XPD=急挫2.3%，报488.62美元。（完）