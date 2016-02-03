金价反弹至三个月高位 因投资者规避风险资产

路透纽约/伦敦2月3日 - 金价周三触及三个月高位，受助于美国服务业放缓和美元下跌，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)未来升息可能性降低的情况下，投资者寻求在被看作更安全的资产中避险。

1月美国服务业活动放缓至近两年来低位，表明第一季度开始经济增长更加疲弱。

“美元走软和疲弱的美国供应管理协会(ISM)数据是今天下午市场走势的主要驱动力，”黄金交易商GoldCore的研究主任Mark O'Byrne称。

1944 GMT，现货金XAU=上涨0.9%，报每盎司1,138.60美元，稍早触及10月30日以来最高的1,145.60美元。

黄金今年至今已经上涨超过7%，受助于对增长前景，特别是中国增长前景的忧虑，金价去年全年下跌10%。

美国4月期金GCcv1收涨1.3%，报每盎司1,141.30美元。

美国和欧洲股市摆脱了盘中低位，美元.DXY兑一篮子主要货币下跌1.6%，至三个月低位。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，自从12月美联储会议决定加息以来，金融状况更为紧张，如果这种状况在3月会议时还在持续，我们将不得不对此加以考虑。他的评论促使市场减弱了对升息的预期。

金价近期的前景主要受到美国升息步伐的影响，利率升高使得黄金吸引力减弱，因增加了持有非收益性资产的机会成本。

将于周五发布的非农就业数据将令人们更清晰地了解美国就业市场状况。

分析师称，世界最主要黄金消费国中国在下周的农历新年假期前买入黄金，也支撑了金价。

其它贵金属也跟随金价走高。现货银XAG=涨2.3%，报每盎司14.62美元。现货铂金XPT=跳涨3.3%，报每盎司878.37美元。现货钯金XPD=大涨4.5%，报510.88美元。（完）