金价升至三个月高位 对美国今年加息的预期减弱

路透纽约/伦敦2月4日 - 金价周四连续第二天上涨，触及三个月高位，因在全球经济放缓和金融市场带来的阻力的情况下，投资者愈发怀疑美联储是否能在今年加息，令美元继续下跌。

分析师表示，纽约联储总裁杜德利周三的鸽派言论和近期疲弱的美国经济数据使美联储今年可多次加息的疑虑加重。

“市场聚焦在坏消息，且相信美联储将不能再加息，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事说。

美国利率上升，会使非收益性资产黄金的吸引力下降。

1920 GMT，现货金XAU=上涨超过1%，报每盎司1,155美元，稍早触及10月29日以来最高的1,156.60美元，延续周三上涨1.2%的强势。

美国4月期金GCcv1收涨1.4%，报每盎司1,157.5美元。

麦格理分析师Matt Turner表示，尽管美元下跌和美联储政策预期改变周四推高金价，但周五关键的美国就业报告可能改变金价的走势。

“最简单的情景假设是如果就业报告强劲，大家就预期美联储可能在某一时点加息，金价将下跌，但如果就业报告疲弱，大家会预期美联储不会加息。”他说。

“但不是这样简单。黄金目前在某种程度上已有一些动能，所以很难说...但过去几日金市有极端走势，通常这些走势后会出现回调。”

分析师表示，即使周五就业报告可能使金价下跌，但金价将不会跌很多，因近几周上市交易基金买需良好。

现货银XAG= 上涨1.09%，报每盎司14.89美元，此前触及三个月高位14.96美元。

现货铂金XPT=触及11月11日来最高905.61美元。现货钯金XPD=升1.05%，报517.25美元。（完）