金价下跌近3% 因股市反弹刺激冒险意愿

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透伦敦2月15日 - 金价周一下跌近3%，因股市反弹暗示投资者对风险资产的胃纳改善，使金价进一步由上周所及的一年高点回落。
上周四金价触及每盎司1,260.60美元的高点，为去年2月6日以来最高，当周涨幅创下逾四年最大，因全球股市动荡刺激了避险买需。
部分分析师表示，金价由1月低点大涨200美元至上周高位之后，预计将会回落。
1632 GMT，现货金XAU=跌2.7%至每盎司1,204.80美元，摆脱稍早低点1,201.65美元。美国4月期金GCv1下跌2.7%至1,205.60美元。
周一欧洲股市大涨3%，此前中国央行大幅调高人民币中间价，美元兑日圆和欧元上涨。
“如果股市持续上涨，黄金可能还要承受几天的压力，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。“不过...未来金价应受到相对良好的支撑。我们可能看到价格回落至1,150美元，但我认为之后会有更多人出手买入。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD (GLD)周五的黄金持仓量较上日减少5吨多一点，至710.95吨，本周稍早则净增逾17吨。
现货银XAG=下跌2.7%至每盎司15.28美元，铂金XPT=跌2.1%至931.65美元，钯金XPD=跌1.7%至每盎司511.66美元。
2016年资产回报图表：reut.rs/1WAiOSC
(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫/许娜)
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