金价升至13个月高位附近 因美元转跌

路透纽约/伦敦3月7日 - 金价周一上涨，徘徊在上周触及的13个月高位之下附近，因美国薪资收入下降减弱了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下次政策会议上升息的预期。

2012 GMT，现货金XAU=上涨0.6%，报每盎司1,266.70美元。上周五金价触及2015年2月以来最高的1,279.60美元，后在美国发布数据后下跌。

美国4月期金GCJ6收跌0.5%，报每盎司1,264美元。

预计美联储下周政策会议上将就正确的美国利率路径进行激辩。

周一，美联储内部观点分化完全显现，两位具影响力的决策者对美国经济和合适的货币政策发表了不同的看法。

美联储理事布雷纳德称，尽管1月核心通胀数据令人鼓舞，但不足以支撑很快升息的观点。而美联储副主席费舍尔称美国很可能会首次出现连续的通胀攀升；联储希望看到这样的情况出现。

低利率环境鼓励投资者将资金注入到黄金等不计息资产。

金价即使在美国股市扩大近日升幅后仍走高，因投资者对黄金的胃口仍在增加，即使金价在2016年至今已经上涨接近20%。美元.DXY在稍早上涨后转跌。

“黄金吸引着避险买盘，使得金价在美元走高时仍能保持上涨，”VanEck International Investors Gold Fund资产组合经理和策略师Joe Foster在美元兑一篮子货币升至平盘之上后称。

上周五黄金支持上市交易基金(ETFs)持金量略有减少，但仍处于多年高位。

现货铂金 XPT=升穿每盎司1,000美元关口，为逾四个月来首次，最多涨3%，至每盎司1,008.64美元。与黄金贴水减少至266美元，上周五达到纪录高位的320美元之上。

现货钯金XPD=今日也走势强劲，上涨4.2%，报每盎司578.50美元，为去年11月12日以来最高。

现货银XAG=上涨0.9%，至每盎司15.63美元。(完)