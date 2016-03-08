金价下跌 因投资人对升至近13个月高位的涨势获利了结

路透纽约/伦敦3月8日 - 金价周二由升转跌，从略低于上周触及的13个月高位的水准下跌，因获利了结，在下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议举行前，金市近期的涨势看来失去动能。

金价稍早上涨，且甚至迫近上周高位1,279.60美元，受助于美元走弱，以及中国贸易数据燃点对全球需求状况的担忧，拖累全球股市走低。

2010 GMT，现货金XAU= 下跌0.4%，至每盎司1,262.46美元，此前升至1,277.81美元。

美国4月期金GCcv1 收跌0.1%，报1,262.90美元。

“看似金市较倾向于对美联储今年收紧政策的观点，这可能促使一些市场人士认为，应该获利了结，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。

美联储将在3月15-16日召开政策会议，交易商预计，将可从会议中寻找其下一步行动的线索。

如果美联储维持利率不变，金价可能测试1,300美元，Phillip Futures分析师Daniel Ang说。

“许多交易商在尝试预计美联储 '不加息' 的假设情景，导致黄金小涨，”Ang说。

今年迄今，金价大涨了19%。

不过，高盛维持对黄金短期目标在1,100美元的观点。

市场也聚焦欧洲央行将在周四召开的政策会议，市场预计央行将放宽货币政策，但投资者不确定欧洲央行放宽货币政策的力度如何。

现货铂金XPT= 大跌2%，至每盎司979美元，上日触及四个月高位。

现货银XAG= 跌1.5%，至15.41美元，现货钯金XPD=下挫2.8%，至558.50美元，此前触及11月来最高580.56美元。(完)