金价上涨逾1% 因欧洲央行总裁讲话提振欧元反弹

路透纽约/伦敦3月10日 - 金价周四反弹逾1%，因欧元兑美元从六周低点反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，欧元区不太可能进一步下调利率。

为提振欧元区经济和通胀，欧洲央行下调利率和扩大资产购买计划规模，受此拖累，欧元和金价今日稍早均下跌。

欧洲央行的决定令现货金XAU=最多跌至每盎司1,237.06美元。1946 GMT，现货金上涨1.4%，报1,270.10美元。美国4月期金GCv1收涨1.2%，报1,272.80美元。

欧洲央行将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，还将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。

该消息最初令欧元大幅走低，但在欧洲央行总裁德拉吉称，该行预计没有必要进一步下调利率后，欧元兑美元反弹至三周高点。

交易员称，全球股市下跌，这是支撑金价的另一个因素。

欧洲央行的决定最初被视为进一步刺激举措的前奏，但降息周期已暂告一段的事实给欧元带来些安慰，黄金也因此受到支撑，三菱证券分析师Jonathan Butler称。

“现在注意力转向了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议，从当前联邦基金利率期货市场的表现来看，投资者似乎押注联储将在9月升息，这与几周前有很大变化，”他称。

周三，全球最大黄金支持上市交易基金(GLD)的持金量恢复升势，之前曾一度中断。

金价的技术面看似也很强劲。

“昨天的开盘和收盘价在今天的开盘和收盘价区间之内，这是利多情形，表明金价可能进一步走强，”RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称。

现货银XAG=上涨1.8%，报每盎司15.56美元，现货铂金XPT=下跌 0.3%，报975美元，现货钯金XPD=上涨0.8%，报568美元。(完)