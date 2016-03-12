金价升至13个月峰值后下跌 因美元和股市上涨

路透纽约/伦敦3月11日 - 金价周五下挫1%，因美元反弹和原油及全球股市上涨，金价在早盘升至13个月高位，延续上日因欧洲央行追加宽松计划带来的涨势。

欧洲央行下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示不会进一步降息。

现货金XAU=上涨至最高1,282.51美元，此为2015年2月3日来最高。1927 GMT，现货金下滑1%，至每盎司1,259.01美元，因美元兑欧元从三周低位反弹。

黄金本周周线势将收平，上周周线上升3%。

美国4月期金GCJ6收跌1.1%，报每盎司1,259.40美元，此前触及1,287.80美元的高位。

“若你作多黄金，是因为预期欧洲和日本的利率将会身陷负值区域，那你的预期成真了，特别是欧洲，”U.S. Bank Wealth Management的资深投资策略师Rob Haworth说。

“若你作多黄金，是因为预计美联储将不会升息，但美联储加息的机率在不断上升，所以是时候获利了结。”

下一个市场焦点是美联储在3月15-16日召开的政策会议。

ETF Securities分析师Martin Arnold说，如果美联储下周维持利率不变，短期风险意愿将重现，金价可能下跌。

“较长期而言，金价可能留守在每盎司1,200美元以上，在1,250美元附近区域，而1,300美元将有强大阻力，”Arnold补充说。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)黄金持仓量周四上升至2,568万盎司，为2014年8月来最高水准。

全球最大黄金消费国中国本周实货黄金需求放缓，而全球第二大市场印度的珠宝商罢市，抗议政府建议实施新税，将抑制黄金需求。

现货银XAG= 上涨0.1%，至每盎司15.61美元。现货铂金XPT=跌1.1%，报965.50美元。现货钯金XPD=上扬1.4%，报美元578.50。(完)