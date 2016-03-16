金价跳涨至1,260美元 因美联储声明拉低美元

路透纽约/伦敦3月16日 - 金价周三急升2%，至每盎司1,260美元，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策声明后由跌转升。美联储称，美国仍面对全球经济不确定带来的风险，这令美元承压。

美联储周三结束为期两日会议后，一如预期维持利率不变。不过，联储最新预估显示，今年底之前将升息两次，每次25个基点。

美元兑一篮子主要货币.DXY 在美联储政策声明后转至平盘以下，下滑0.6%，对黄金提供支撑。

1914 GMT，现货金XAU=跳涨2.3%，至每盎司1,260.61美元，在美联储政策声明前曾下跌最多0.4%，至1,226.87美元。

在美联储公布政策声明前，美国4月期金GCv1收低0.1%，报1,229.80美元。

“美联储点阵图显示，2016年和2017年利率预期较之前的预估平均下跌50个基点，加上联储声明中有关'全球风险' 的预防性，甚至有些胆怯的措辞 ，推动黄金急升近25美元，两年期公债收益率急降9个基点，美元承受沉重压力， ”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

现货银XAG=上涨1.9%，至每盎司15.55美元。现货铂金XPT=涨2.2%，至975.90美元。现货钯金XPD=劲升1.9%，至575美元。(完)